Adile Naşit'in adı Aydın'da yaşatılacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde yeniden düzenlenerek, yeni bir görünüm kazandırılan ve usta oyuncu Adile Naşit'in adının verildiği sokak, düzenlenen törenle açıldı.

Efeler Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek farklı bir görünüme kavuşan Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu'nda bulunan Adile Naşit Sokağı, ünlü oyuncu Müjde Ar ve 50. Dönem Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın da katıldığı törenle açıldı. Birçok sinema filminde birlikte rol alan ve unutulmaz ikili olarak hafızalara kazınan Münir Özkul'un 2021 Haziran ayında adının verildiği sokağın ardından şimdi de 1919 Sokak'a Adile Naşit'in adı verildi. Türk sinemasının unutulmaz ikilisi Efeler'de de birbirinden ayrılmadı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi'ndeki Münir Özkul Sokak'ın açılış töreninde Efeler halkına söz vermiş, “Bir alt sokağı da düzenleyip Adile Naşit Sokağı olarak hizmete açacağız, Münir Özkul ve Adile Naşit nasıl filmlerde birbirlerinden ayrılmadıysa, biz de adlarını yaşatmak için verdiğimiz sokak isimlerinde onları ayırmadık” demişti.

Başkan Atay, sözünü kısa zamanda gerçekleştirmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi ve söz konusu sokak yapılan çalışmalarla modern bir hale getirildi. Işıl ışıl, yepyeni bir görünüme kavuşan Adile Naşit Sokak, törenle hizmete açıldı.

Kılıçdaroğlu, Başkan Atay'ı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış dolayısıyla Başkan Atay'a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, “Efeler Belediyemiz tarafından hazırlanan Adile Naşit Sokak'ın açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Tiyatro ve sinemamızın büyük değerlerinden 7'den 70'e Türk Halkının kalbinde taht kuran Adile Naşit'in adını her yerde yaşatmak hepimizin görevi. Efeler Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ı kutluyor, açılış törenine katılan Efelerli tüm misafirlerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye'de sevmeyeni olmayan bir sanatçı”

Katılımları için Müjde Ar ve Ercan Karakaş'a teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “İnsanların siyasette çok mutlu olduğu anlar vardır. Bugün de benim siyaseten çok mutlu olduğum bir an. 3 dönem milletvekilliği yaptım ve bakanımla birlikte parlamentoda bulunma onuruna eriştik. Sağ olsun bizi kırmadı, buraya kadar geldi. Çok ama çok teşekkür ederim, Efeler halkı adına Bakanım Ercan Karakaş'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bir sokağın isminin değişmesiyle, bir açılış yapmanın çok daha ötesinde bir anlam ifade eden bir gündeyiz. Bakanımla bir telefon görüşmesinde ‘Neler yapıyorsun' dedi, hizmetlerimizle ilgili son olarak ‘Adile Naşit Sokağı açacağız' dediğim zaman ‘Müjde'yle çok iyi dostlukları vardı, birbirlerine karşı sevgileri vardı, o nedenle biz de katılmak isteriz' dedi. Kendilerini davet ettik, bugün de aramızdalar, çok ama çok teşekkür ederiz. Burası bir isim değiştirmenin çok daha ötesinde, bir kentin marka kent olması için, o kentin sanatsal, müziksel, sportif faaliyetleri olması lazım. İnsanlarımızın bu alanlar içerisinde kendisini bulabilmeleri, faydalanabilmeleri gereken ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Bugün biz de yıllarca Türk sinemasına büyük katkılar yapmış hani bir deyim varsa, Türkiye'de sevmeyeni olmayan bir kişinin, Adile Naşit'in adını bu sokağa vermenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz arkadaşlar. O herkesin sevdiği ama herkese de sevgisini ulaştırmak için çaba sarf eden, gönülleri fetheden bir sanatçı, onun burada sokağa adını vermek bile az, ona neler yapsak az, bizi sevgiyle böyle çoğaltan, güldüren, eğlendiren, düşündüren bir sanatçıya çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bu sanatçıların isimlerini ölümsüzleştirmek bizim görevimiz, bunu gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Müjde Ar'dan Başkan Atay'a teşekkür”

Bugünün kendisi için çok değerli bir gün olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Müjde Ar; “Çok değerli konuklar, sevgili başkanımızın sanata verdiği önemi yürekten hissettiğimiz Fatih Atay'la daha bir yıl öncesinden randevu yapmıştık, bugüne nasip oldu. Bizi davet ettiği için ve Efeler'e yaptığı bütün sanatsal hizmetler için kendisine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Şimdi keşke sevgili Adile Naşit de bizimle beraber olsaydı, ben Adile Naşit'in kucağına doğmuşum, ondan sonra da oyunculuk yaşamımızda uzun yıllar birlikte olduk ve hastalığı boyunca da 5 yıl kendisinin yanındaydım. Kendisi hastalığını bilmedi, bana söyleme dedi, ben 5 yıl ondan gizledim. Ama cin gibiydi, arada bir gözüme bakardı, derdi ki gülerek, meşhur gülüşüyle, ‘Ya bana bak bende bir şey mi var'. ‘Sana ne olur Adoşum' derdim. Öylesine bir 5 yıl geçirdim birlikte. Fakat o kadar cin gibi bir şeydi ki, o bir yerlerden şimdi bizi görüyor, ben onu hissediyorum. Böyle onurlu, şerefli anma için ayrıca teşekkür ediyorum ve şunu söylemek istiyorum hani biz tırnak içinde ‘sanatçı, artist, şarkıcı' falan diyoruz ya o kadar zor yetişiyor ki sanatçı, oyuncu sinemacı, tiyatrocu, ilmek ilmek sizi çocukluğunuzdan beri örüyor, toplum, sanat, aileniz, insana bakışınız. Onun için böyle değerleri bir kenarda bırakmayıp, böylesine güzel şekilde hatırladığı için ayrıca Fatih Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir şey yapıyorsunuz. Münir Özkul ile Adile Naşit Efeler'de tekrardan bir araya geldiler. Bu da ayrıca çok anlamlı, tabi kendim için böyle bir şey dilemiyorum ama belki bir köşelere de bizleri de zamanı geldiğinde yazarlar” dedi.

“İnsanlar yaptıkları güzel şeyler ile anılırlar”

Konuşmasında Tarık Akan'ı da anan Müjde Ar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün ayrıca çok değişik bir gün benim için, çok sevgili büyük oyuncu, asla kalbimizden çıkmayan, Tarık Akan'ın da ölüm yıldönümü, rahmetle anıyorum kendisini burada. İlkeli ve asla taviz vermeyen, inandıklarından asla taviz vermeyen, çok büyük çok değerli bir sinemacı dostumuzdu. Yine bugün hani her şey bir araya geldi derler ya çok değerli Bodrum'daki komşumuz CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'i maalesef kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır ve kendisine rahmet diliyorum ruhu şad olsun. Çok değerli o da asla bildiğinden şaşmayan, her kalbinden geçeni ağzından dile getiren, gerçek bir siyasetçi ve siyasetin gerçek bir beyefendisi. Allah rahmet eylesin. Evet, sizlerle buluşmak çok güzel, çok güzel bir sokak. Siz başkanım rica ediyorum, hiç o abuk sabuk yazan şeylere itibar etmeyin, bakın ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın bir sözü vardı, arada böyle şeyler oluyor medyada, bana derdi ki ‘kızım bunlara sakın üzülme, insanlar yaptıkları güzel şeylerle anılırlar'. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.”

“Başkan Atay'a teşekkür”

Eski Kültür Bakanı ve Sosyal Demokrasi Vakfı Onursal Başkanı Ercan Karakaş ise şöyle konuştu: "Müjde Ar konuşuyorsa ve konu da sanatsa onun üzerine söylenecek çok söz yok, ama birkaç konuya değineyim. Kendisinin 80'in üzerinde filmi var, onların çoğunu biz izledik siz de arada izliyorsunuzdur, gerçekten sanatın her dalında üretken olmak, iyi bir şeyler üretmek çok kolay bir şey değil, emek istiyor, sebat istiyor, çalışma istiyor. Büyük Atatürk'ün bir sözü var, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak istiyoruz, o durağa ulaşmak istiyoruz. Gerçekten Ege'deki belediyelerimize, Efeler Belediyesi'ne, ben de çok teşekkür ediyorum, sanatçıları unutmadan onların isimlerini bu caddelerde yaşatmak çok önemli bir şey, genç sanatçıları motive eden bir şey, bunu yapmamız gerekiyor. Ben de çok yürekten teşekkür ediyorum Fatih başkanımıza ve sizlere. Birkaç cümleyle de kurduğunuz kitap kafelerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle gençlerin çok kolaylıkla gideceği kafe, kitap evleri açıldı. Biz onları izledik, onlara elimizden gelen katkıyı yapacağız, yaptık zaten. Kendisine az evvel de söyledim, yeni kitap kafeler açılacak ise, kitaplar bizden diye de söyledim. Çok memnun olduk sizleri burada görmekten, bu açılışta olmaktan, saygılar, sevgiler, teşekkürler.”

Konuşmaların ardından usta sanatçı ile özdeşleşen “Kuzucuklarım” sözüne atfen “Kuzucukların seni hiç unutmayacak” yazılı büstün açılışı gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın yanı sıra eşi Güneş Atay, sanatçı Müjde Ar ve Eski Kültür Bakanı Sosyal Demokrasi Vakfı Onursal Başkanı Ercan Karakaş, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.