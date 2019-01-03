Adıyaman'daki kazanın ateşi Söke'ye düştü

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.

Adıyaman'daki kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Elif Dağdelen'in Söke'ye bağlı Atburgazı Mahallesi'nden Mustafa Dağdelen ve Sevkinaz Dağdelen'in kızı olduğu öğrenildi. Adıyaman Üniversitesi Arapça öğretmenliği bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen'in cenazesinin Adıyaman'dan İzmir'e, oradan da memleketi Söke'ye nakledileceği ve baba ocağı Atburgazı Mahallesi'nden toprağa verileceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (27) çarptı. Kazada yaralanan öğrenciler olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eli Dağdelen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Emine Şevval Aytemir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.