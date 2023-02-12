Adıyamanlı depremzedeler Aydın'a gelmeye devam ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde Aydın'da misafir edilecek olan Adıyamanlı depremzedeler, Aydın'a getirilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 22 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken, 80 binin üzerinde vatandaş da yaralandı.

Yaşanan depremlerin ardından Adıyamanlı depremzedeleri Aydın'da misafir etmek için çalışma başlatıldı. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde Aydın'a getirilen depremzedeler çeşitli yurtlarda ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde misafir edilecek.

Geçtiğimiz Cuma günü Adıyaman'dan 120 kişilik ilk kafile Aydın'a getirilirken, bugün de 3 otobüs ile bölgedeki, depremzedeler Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'na getirildi. Burada kayıtları yapılan depremzedeler daha sonra Nazilli ilçesindeki Hacı Efendizade Öğrenci Yurdu ve Kuşadası ilçesi Efe Ayşe Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmek üzere yola çıkacak.