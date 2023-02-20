Adıyamanlı sanatçı yaşadığı 'asrın felaketi' için ağıt yazdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan 'asrın felaketi' olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki öğretmen evine yerleştirilen Adıyamanlı depremzede yerel sanatçı Abdullah Eryılmaz, yaşadığı üzücü olayı yazdığı 'Adıyaman Başıma Yıkıldı Benim' isimli ağıt ile dizelere dökerken, okuduğu ağıt ile duygulandırıyor.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın'a getirilen Adıyamanlı depremzedeler, ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli konuk evlerine yerleştirildi.

Ağıdı duyan herkes duygulandı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı'daki öğretmen evinde kalan afetzede vatandaşları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Adıyamanlı depremzede yerel sanatçı Abdullah Eryılmaz'ın kendisinin yazıp seslendirdiği ağıt duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. 'Adıyaman Başıma Yıkıldı Benim' isimli ağıdı seslendiren Eryılmaz, salonda bulunan herkesi duygulandırdı.

"Büyük bir felaket yaşadık, yakınlarım enkaz altında kaldı"

Ekip arkadaşlarından ve akrabalarından çoğu kişinin depremde enkaz altında kaldığını ifade eden Abdullah Eryılmaz, "Büyük bir felaket yaşadık. İnsanların çığlık atışı, insanların imdat isteyişi, çocukların ağlayışı ve insanların enkazdan çıkacak olan yakınlarını sabaha kadar sokakta yakılan ateşin başında beklemeleri çok kötüydü. Depremde herkes gibi ben de birçok yakınımı kaybettim. Ben de bir mağdur olarak ailece Adıyaman'ı terk etmek zorunda kaldım. Devlet imkanları ile Aydın'a getirildik ve Koçarlı ilçesindeki öğretmen evine yerleştirildik. Sağ olsunlar bizi burada çok iyi ağırlıyorlar, bizlerle ilgileniyorlar. Vali, kaymakam ve belediye başkanı bizleri ziyaret ettik. Bizlerin yanımızda oldular, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordular. Bizim yanımızda olmalarına çok sevindik" dedi.

"Adıyaman için ağıt yazdım"

Depremin kendisini çok etkilediğini ve Adıyaman için ağıt yazdığını belirten Eryılmaz, "Ben aynı zamanda Adıyaman'ı müzik yönünden tanıtan bir yerel sanatçıyım. Birçok klibim var, çeşitli etkinliklerde sahne alıyordum. Depremden sonra Adıyaman için bir ağıt parçası yazdım. Deprem sadece Adıyaman'da değil diğer birçok ilde de hissedildi ve yıkımlara sebep oldu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah bir daha bu olayları yaşatmasın. Biz nice yüklerin altından kalkmış bir milletiz, zamanında nice zaferler kazanmışız elbet bunun da altından kalkarız" diye konuştu.

"Söylediği türküler ile o anları tekrar yaşıyoruz"

Deprem anını hiçbir zaman unutamadıklarını ve Eryılmaz'ın kendilerine seslendirdiği türkülerle çok duygulandıklarını ifade eden depremzede Fikriye Kölgelikaya, "22 yıl Adıyaman'da kaldım, daha sonrasında da Malatya'ya taşındım. 8 yıldır da oradaydık. Depreme 7'nci kattaki evimizde yakaladık. Deprem anını kelimelerle anlatamam çok kötü bir durumdu. Oradan sağ olarak kurtulduğumuza şükrediyoruz. Çok ağır kayıplarımız oldu. Depremin ardından Elazığ'a, oradan İstanbul'a, son olarak da buraya geldik. Sağ olsunlar devletimiz bize sıcak yuvalar açtı. Adıyaman bitik durumda. Kendisinin söylediği türkülerle biz burada çoğu zaman hüzünleniyoruz. Adeta o anları tekrar yaşıyoruz. Bizim için unutulmaz bir durum. Allah'a şükürler olsun ki ailemize bir şey olmadı. Rabbim bu acıyı, bu korkuyu hiç kimseye göstermesin. Rabbim sonumuzu hayreylesin. Bizimle ilgilenen bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Aksoy'a ziyareti sırasında İncirliova Kaymakamı ve Koçarlı Kaymakam vekili Canan Hançer Baştürk, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da eşlik etti.