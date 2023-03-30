Adliye önünde gazetecilere çirkin saldırı

Aydın'da uyuşturucu satmak suçundan adliyeye sevk edilen şüphelileri görüntülemek isteyen gazetecilere, uyuşturucu tacirlerinin yakınları saldırdı. Kamera ve fotoğraf makinelerini almaya çalışarak görüntü alınmasını engelleyen, gazetecilere hakaret eden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcılarının adliyeye sevki sırasında görüntü almak isteyen gazetecilere uyuşturucu tacirlerinin yakınları saldırdı. Basın mensuplarının görüntü almasını engelleyen 3 şahıs kamera ve fotoğraf makinelerini almaya çalışırken, jandarma ve polislerin arasından geçerek gazetecileri darp etmeye çalıştı. Özellikle gençleri hedef alan zehir tacirlerinin yakalanmasını kamuoyuna aktarmak için görevlerini yerine getiren basın mensuplarına yapılan saldırıyı Aydın Adliyesi'nde görevli bekçiler ile polis ve jandarma ekipleri engellemeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen gazetecilere saldırmaya devam eden 3 şahıs, basın mensuplarına hakaret ve küfürler yağdırdı. Bir türlü sakinleştirilemeyen 3 şahıs, gözaltına alınarak Efeler Polis Merkezi'ne götürüldü. Basın mensupları da karakola giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu.

“Bizi darp etmeye çalıştılar”

Olay anında yaşadıklarını anlatan Gazeteci Melek Fırat, “İl Jandarma Komutanlığı'nın bir operasyonu nedeniyle Aydın Adliyesi'ne gelmiştik. Uyuşturucu satıcılarının adliyeye çıkarılacağını öğrendik. Onları çekmek için adliye önünde beklerken geldiler ve biz çekime başladık. Yakınları hemen içeriden çıkıp önce telefonlarımızı, kameralarımızı almaya ve bizi darp etmeye çalıştılar. Bir sürü hakaret ve küfür ettiler. Jandarma ve polis ekipleri bizi kurtarmaya çalıştı ancak onlara da hakaret ettiler. Telefonum kırıldı. Bizi tutmaya çalıştılar, darp etmeye çalıştılar. O sırada biz adliye içerisine kaçabildik. Ancak diğer arkadaşlarımın kameralarını tuttular, çekimini engellediler. Bize saldıran 3 şahıstan da şikayetçiyiz” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.