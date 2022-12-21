Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri'nin temeli törenle atıldı

Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri'nin temel atma töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bu pazar yerini kadınlarımız için yapıyorum” diyerek, mutlu kadınların toplumdaki önemine dikkat çekti.

Efeler Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'ne yapımı planlanan kapalı pazar yerinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturmaya devam ederken, mahalle sakinlerinin taleplerine kayıtsız kalmayarak Adnan Menderes Mahallesi'ne kapalı pazar yerini kazandırmak için kolları sıvadı. Adnan Menderes Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı Yahya Kemal Caddesi'nde üzerinde yer alan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan üzerine kapalı pazar yerinin yapımı Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreni ile başlatıldı.

Temel atma töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Belediye başkanlığı adaylığı sürecimde belirli sözler verdim. Adnan Menderes Mahallesi ile ilgili olarak da en büyük talep pazar yerindeydi. Ben de söz vermiştim ve sözümün gereğini yerine getiriyorum. Bunu yaparken elbette belediyemizin ürettiği malları da burada satmak istiyoruz. Biz köylerden Efeler Belediyesi'ne intikal eden tarlaların hepsinde üretim yapıyoruz. Enginar, şevketi bostan, karakılçık buğdayı, kekik ekiyoruz ve bunların hepsini yaşama geçirerek üretime dönüştürüyoruz. O ürettiğimiz ürünler için de fabrika kurduk. İlk kez bir belediye fabrika kurdu. Ürünlerimizi sanayi mamulü haline getirerek onlara katma değer oluşturduk, istihdam oluşturduk. Sadece kadınların çalıştığı fabrika kurduk. Bunları çok önemsiyorum. Türkiye'de hiç benzeri olmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Çünkü kadınlar bizim için çok önemli" dedi.

Mutlu kadınları olduğu toplumda kavganın olmadığına dikkat çeken ve pazar yerini özellikle kadınlar için yaptığını vurgulayan Atay, "Bu pazar yerini de kadınlarımız için yapıyorum. Bunun tek nedeni kadınlarımızın diğer pazarlara giderek zorluklar için de evine geri dönmesi değil, mahallesinin en yakın noktasından pazar alışverişini gerçekleştirmesi için yapıyorum. Sizin için yapıyorum hanımefendiler. Çünkü kadınlar, bizim için çok önemli. Kadınların mutlu olması, çalışarak ekonomik bağımsızlığını kazanması çok önemli. Onlar mutlu olunca ev, aile mutlu olur, mahalle mutlu olur, toplum mutlu olur. İnanın kadınların mutlu olduğu hiç bir toplumda kavga yoktur. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Görevimiz herkesin mutlu yaşadığı, çalıştığı, çalışacağı alan bulabildiği ve çalıştığı zaman emeğinin karşılığını alabildiği bir Efeler oluşturmak. Marka değeri olan bir ilçe oluşturmak için çaba sarf ediyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya söz veriyorum. Hiçbir güç size hizmet etmemi engelleyemeyecektir. Halk ne derse o olur. Bu pazar yerimizin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun ise taleplerini geri çevirmeden pazar yerini yaptığını için Başkan Atay'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte hazırlanan butonlara basarak ilk betonu döktü ve temel atma törenini gerçekleştirdi.