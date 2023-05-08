Adnan Menderes memleketi Koçarlı'da konferans ile anıldı

Koçarlı Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliği ile “Adnan Menderes'i Anlamak” konulu konferans düzenlendi.

Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonu'nda gerçekleşen, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hayatı ve 14 Mayıs 1950 tarihinde 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren Demokrat Parti sürecinin anlatıldığı konferansta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Doktorant Bircan Cangül konuşmacı olarak katıldı.

Konferans öncesi açılış konuşması gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 14 Mayıs'ın önemini bir kez daha bu konferansta anlamlandırılacağını ifade ederek, “Belediyemiz 14 Mayıs Mili İrade Salonu'nda bu konferansın gerçekleşmesini son derece önemli ve anlamlıdır. Konferansı gerçekleştirecek olan değerli hocalarıma ve üniversitemize katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Seçim sürecine girdiğimiz yoğun bir dönemde böyle bir konferansı gerçekleştirebilir miyiz diye düşünürken çok güzel ve anlamlı bir etkinliğe imza attık. Değerli hocalarıma ve konferansımıza katılan protokol üyelerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum müdürlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kaplan'ın konuşmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Doktorant Bircan Cangül, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hayatı ve 14 Mayıs 1950 tarihinde 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren Demokrat Parti süreci ile Adnan Menderes tüm bilinmeyenleri, detayları ve Demokrat Parti süreci katılımcılara aktarıldı.

Gerçekleşen Konferansa Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuh Kılınç, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Özdemir, mahalle muhtarları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılırken, program Kaymakam Tepeli ve Belediye Başkanı Kaplan tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri verilmesi, çiçek takdimi ve günün anısına katılımcılar ile toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.