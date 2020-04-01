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Adnan Menderes Müzesi'nde sona gelindi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Müzesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.


Merhum Başvekil Adnan Menderes'in hatıralarında sözünü ettiği doğup büyüdüğü yer olan Çakırbeyli Köyü'nün Çine Çayı'na ve Aydın-Muğla yoluna bakan kısmında kurulan Adnan Menderes Müzesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Müze inşaatı ile yakından ilgilenen Vali Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle alanda incelemelerde bulundu. Vali Köşger, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Aydın Valiliği Yatım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, 1960 darbesinin ardından idam edilen Aydın'ın yetiştirdiği nadir kişilerden biri olan demokrasi şehidi Adnan Menderes'in hatıralarının yaşatılacağı Menderes Müzesi inşaatında son aşamaya geldi. Müze inşaatı alanında çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Müzeye giden yolda işçiler parke taşı kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

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