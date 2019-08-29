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Adnan Menderes Parkı, Efeler Belediyesi'ne devredildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler Belediyesi’ne devrini yaptığı Adnan Menderes Parkı ve aynı alandaki kafeterya ve restoranın Efeler Belediyesi’nce temizlik ve bakımı yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler Belediyesi'ne devrini yaptığı Adnan Menderes Parkı ve aynı alandaki kafeterya ve restoranın Efeler Belediyesi'nce temizlik ve bakımı yapıldı.


2015 yılında restoran ve kafeteryası halka hizmet vermeye başlayan Adnan Menderes Parkı, kent merkezinde halkın yoğun kullandığı alanlardan birisi. Halka ucuz fiyatlarla hizmet etmek üzere düzenlenen tesisler ile birlikte parkı devralan Efeler Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce alanda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.


Yarından itibaren tüm hizmetleriyle yeniden açılacak olan Adnan Menderes Parkı ve tesisin devri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, “Parkımız ve tesislerimiz sosyal politikalarımızın öngördüğü biçimde halkın hizmetinde olacak. Çalışmalarımız ile dar gelirli yurttaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Yeşil alanlarımızı hem güzelleştirerek koruyacağız hem de miktarını artıracağız” dedi.

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