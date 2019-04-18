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Adnan Menderes Proje Anadolu İHL'ye seçme sınavı müracaatları başladı

Aydın’da bu yıl eğitim öğretime başlayan Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’na giriş için seçme sınavı müracaatları başladı.

Aydın'da bu yıl eğitim öğretime başlayan Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na giriş için seçme sınavı müracaatları başladı. 4. Sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek sınavlara müracaatın 10


Mayıs günü sona ereceği belirtilirken sınavların da 25 Mayıs günü yapılacağı belirtildi.


Aydın'da 2018-20019 yılı eğitim öğretime başlayan ve bir çok başarılı projeye imza atan Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nin öğrencilerini sınavla aldığını belirten Okul Müdürü Bünyamin Öztürk, 2019-2020 eğitim öğretim sezonu için okula alınacak 102 öğrencinin sınavla belirleneceğini kaydetti.


Sınava girecek öğrencilerin mürcaatlarını almaya başladıklarını belirten Okul Müdürü Bünyamin Öztürk, “Okulumuz bünyesinde bulunan ortaokulumuza alacağımız öğrencilerimiz için yapacağımız seçme sınavına müracaatlar başladı.25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00 da Okulumuzda gerçekleştireceğimiz sınav için müracaatlar 10 Mayıs Cuma günü sona erecek. Sınava girmek isteyen öğrencilerimizin velileri kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile okulumuza kayıt yaptırabilir. Sınavımıza Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün resmi ve özel okulların 4. sınıfında okuyan öğrenciler müracaat edebilir. Bu yıl okulumuzun ortaokul bölümüne kaydedeceğimiz öğrenci kontenjanımız 102 kişi” diyerek sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

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