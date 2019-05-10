Adnan Menderes Proje İmam Hatip öğrencileri projelerini sergiledi

Aydın'da bu yıl eğitime başlayan Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ilk Tübitak Bilim Fuarını gerçekleştirdi. Toplam32 projenin sergilendiği fuarda fizikten kimyaya, matematikten edebiyata, tarihten ingilizceye, coğrafyadan fen bilimlerine, sosyal bilgilerden biyolojiye kadar hemen hemen bütün derslerden özgün çalışmalar sergilendi.

Tübitak yetkililerinin de katıldığı fuar açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Dursun, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, çevre ilçelerin milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

TÜBİTAK'ın desteği ile bu yıl ilkini düzenledikleri TÜBİTAK 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu nu yaşadıklarını belirterek “Herkesin bildiği gibi bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, gençlerimizin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile gençlerimizden var olan potansiyelin birleşimidir. Eğitim kurumlarının amacı da gençlerimizde var olan bu potansiyelin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır” diyerek projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oldukça ilgi çeken projelerini sergileyen öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde ziyaretçileri bilgilendirdiler. Aydın'a has projelerin de sergilendiği bilim fuarında öğrencilerin jeotermal enerjiden soğuk sıkım zeytinyağına, atık yağların sabun olarak değerlendirilmesinden çizgi film setine kadar 52 ayrı proje yoğun ilgi gördü.