Adnan Menderes Üniversitesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Aydın Valiliği koordinasyonunda 'Afet Yardım Kampanyası'na destek çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye'de yardım kampanyası başlatıldı. 81 ilde olduğu gibi Aydın'da da çeşitli kurum, kuruluş ve yardım dernekleri tarafından toplanan yardımlar afet bölgesine ulaştırılırken, Adnan Menderes Üniversite de kampanyaya destek veriyor. Aydın Valiliği koordinasyonundaki yardım kampanyası için elini taşın altına sokan Adnan Menderes Üniversitesi depremden zarar gören vatandaşlar için çalışma başlattı. Adnan Menderes Üniversitesi yetkilileri ihtiyaç malzemesi göndermek isteyen vatandaş, personel ve öğrencilerin her gün saat 08.30 ile 18.00 arasında ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi eski acil biriminin olduğu binaya yardımlarını bırakabileceklerini belirtti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Aydın Valiliği Koordinasyonunda olmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesi olarak depremden zarar gören vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere 'Afet Yardım Kampanyası'na destek çalışması başlatılmıştır. İhtiyaç duyulan ve aşağıda cinsi belirtilen ürünleri bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, personellerimiz ve öğrencilerimiz, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Eski Acil Servis Biriminin olduğu binaya her gün 08.30-18.00'a kadar yardımlarını getirebilirler. Yardım malzemeleri içinde ikinci el/kullanılmış ürünler kabul edilmeyecektir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmak için; battaniye, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen kiti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, bebek maması, eldiven, atkı, bere, kışlık bot ve mont ihtiyacı vardır. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız da IBAN NO: TR12 0001 2009 5330 0005 0001 95 Hesap Adı: Aydın Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü Açıklama bölümüne, Kahramanmaraş depremi nakdi yardımı yazılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.