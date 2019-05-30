Adnan Menderes Üniversitesinden “Engelli Dostu” kütüphane

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2018 yılı Kasım ayında yeni binasında hizmet vermeye başlayan Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, “Engelli Dostu” bir kütüphane olarak hizmetlerini yürütüyor.

Bölgenin tek araştırma kütüphanesi olan, 24 saat açık çalışma salonları bulunan, modern mimari binaya sahip olan ve birim kütüphaneleri ile birlikte 100 bin kitaba sahip olan Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı aynı zamanda “Engelsiz” bir kütüphane olduğunu kanıtladı.

15 Mayıs 2019 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından düzenlenen “Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı”nda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kütüphane binası ödüle aday olmaya hak kazandı. Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan çalıştaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Engelli Çalışma Grubu Yürütücüsü Zeliha Koçak Tufan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal başta olmak üzere üniversite rektörleri, ADÜ'yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katıldı. Bu çalıştayda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi mekanda erişim konusunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı “Turuncu Bayrak” adayı olmaya hak kazandı.

ADÜ Merkez Kütüphane yeni binasında mekânsal anlamda engelliler için yapılan düzenlemelerle ilgili olarak yapılan açıklamada; “Kütüphane girişinde yer alan kartlı geçiş kapıları sesli ve ışıklı uyarı vermektedir. Kartlı giriş kapıları tekerlekli sandalye geçecek mesafede montajlanmıştır.

Ayrıca engelli kullanıcılar için bariyerli bir geçiş kapısı vardır. Yani kartlı geçiş alanında sorun yaşayabilecek engelli personel, öğrenci bu bariyerden geçebilecektir. Asansörler engellilerin kullanabileceği standartta hazırlanmıştır. Asansör Çağırma düğmesi alçak olup asansör sesli uyarıda bulunmaktadır. Her katta engelli tuvaleti yer almaktadır. Merkez Kütüphane binası engelli kullanıcıların, araştırmacıların kütüphane kullanımını kolaylaştıracak mekânsal düzenlemelerin yanı sıra aşağıda detaylı bilgilerin yer aldığı özel koleksiyonu engelli kullanıcılarının hizmetine sunmaktadır.

Kütüphane giriş katında ‘Engelsiz Erişim Birimi' bulunmaktadır. Bu birimde Braille alfabesi ile yazılmış 90 adet kitap, tarayıcı, sesli bilgisayar bulunmaktadır. Masa ve sandalye donanımı engellilerin kullanımına uygundur. Aynı zamanda bu birimde 2210 adet sesli kitap görme engelli kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Birinci katta ise sadece engelli öğrencilerin faydalanabileceği bir grup çalışma odası bulunmaktadır” denildi.