ADSYB'den ‘Düve desteği' açıklaması

Payık, geçen yıl 20 başa kadar olan destek miktarının bu yıl 50 başa, yüzde 40 oranında olan destek miktarında düve fiyatlarının gebe düve fiyatlarının 14 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseltildiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı 31682 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yüzde 40 hibeli düve alım desteği hakkında bilgi veren Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) Teknik İşler Şube Müdürü Seda Emine Payık "Bakanlığımız tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler; işletmelerindeki 8 ay ve üzeri dişi hayvan sayısını en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin yüzde 40'ı hibe olarak verilecektir" dedi.

Düve/manda alım desteği müracaat şartları hakkında bilgi veren Birlik Müdürü Payık, "Yetiştiricinin işletmesinin, kararın yayım tarihi 11 Kasım 2021 itibariyle TÜRKVET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir. Bir işletme; kapasitesini 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler etçi ırklarda Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Bleu, Kombine Irklarda Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard, sütçü ırklarında ise, Jersey (karadeniz bölgesindeki iller), Holstein. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin yüzde 40'ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas 2021 yılı gebe düve fiyatı 20 bin TL baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 12 bin TL baş, damızlık gebe manda fiyatı 16 bin TL baş, 8 – 15 aylık damızlık boş dişi manda fiyatı 10 bin TL baş olarak belirlenmiştir” dedi.

Düvelerin; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilebileceğini kaydeden (ADSYB) Teknik İşler Şube Müdürü Seda Emine Payık, "Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir" dedi.

Başvuruların, işletme sahibi tarafından dilekçe ile 28 Ocak 2021 tarihine kadar İl ve İlçe Tarım müdürlüklerine şahsen yapılacağı belirtildi.

“Birliğimize ait düve merkezinden faydalanabilirler”

Ayrıca 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile Aydın'da kurulan Birliğe ait Damızlık Düve Merkezi'nin sadece damızlık düve yetiştirmeyip aynı zamanda milli ekonomiye de önemli katkı sağlama gayretinde olduğunu belirten Birlik Müdürü Payık, “Geçen yıl hibe almaya hak kazanan yetiştiricilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Birlik Düve Merkezinde; üyelerimizin işletmelerinden ‘6 -15 ay arası baba kaydı bulunan, aynı ırk sperma ile tohumlanmış, melez olmayan saf ırk (Holstein, Simental, Montofon, Montbeliarde) seçilerek alınan ham düveler, Birliğimiz işletmesinde testleri ve aşıları yapılıp, kaliteli sperma ile tohumlanıp, uzman teknik personelimiz gözetiminde bakım ve beslemeleri yapıldıktan sonra satılmaktadır. Yüzde 40 hibe kapsamında da başvuruları kabul edilen ve Birliğimiz düve merkezini seçen yetiştiricilerimize geçen yıllarda olduğu gibi satışlara devam edilecektir” dedi.

Bu arada desteklemeye esas alınacak rakamların; gebe düvelerde 14 bin TL'den 20 bin TL'ye boş düvede 8 bin TL'den 12 bin TL'ye, gebe mandada 12 bin TL'den 16 bin TL'ye, boş manda 7 bin TL'den 10 bin TL'ye yükseltildiği belirtildi.