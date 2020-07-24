İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ ‘2020 Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı'na katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘https://www.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) ‘https://www.virtualfair-yok.gov.tr/' adlı internet sitesi üzerinden ilkini düzenlediği, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020'ye katıldı.


YÖK'ün, korona virüs salgınının yükseköğretim kurumları üzerindeki etkisini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerini uluslararası alanda, dijital ortamda da tanıtmak amacıyla düzenlediği fuarda, ülke genelinde devlet ve vakıf olmak üzere birçok üniversite yer aldı.


Çevrim içi olarak ADÜ'nün eğitim-öğretim olanakları tanıtıldı


ADÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personelleri, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı'nda öğrencilere çevrim içi olarak ADÜ'nün eğitim-öğretim olanakları hakkında bilgi verdi.


Ulusal ve uluslararası alanda öğrencilere ulaşan fuarda, ADÜ standı çok sayıda öğrenci tarafından ziyaret edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.