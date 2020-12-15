ADÜ 2021 Yılı Bütçesi 538 milyon 535 bin lira olarak açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2021 yılı bütçesi geçtiğimiz yıla oranla 91 milyon TL artırılarak 538 milyon 535 bin TL olarak kabul edildi.

Bilim, kültür ve ekonomiye katkıyı ön planda tutarak çalışma stratejisi oluşturduklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ 446.010.000 TL olan 2020 yılı bütçesine göre 2021 yılı bütçesi, yaklaşık yüzde 21 artış göstermiştir. Bilimsel seferberlik içinde üniversite - kent bütünleşmesini sağlayarak üniversitemiz, şehrimiz ve bölgemizin kalkınması çalışacağız. Bu bütçenin artmasına üniversitemizdeki yükselişin yanı sıra milletvekillerimizin de gayretleri, hem Aydın'a hem de üniversitemize olan aidiyet duygularının büyük payı var. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ADÜ'nün bölgenin kalbi olduğunu ve yeni nesil vizyonu ile ülke yüksek öğrenimine önemli bir katma değer sağladığını belirten Rektör Aldemir, "2021 yılında gerçekleştireceğimiz projeler ile ADÜ ismini bir marka haline getireceğiz ADÜ'lü olmanın bir gurur olduğu hissiyatıyla öğrencilerimiz Üniversitemizi tercih edecekler” diye konuştu.

Aldemir, hem yönetimsel hem de akademik başarılarının bütçe artışı ile ödüllendirildiği belirterek, “Üniversitemiz sürekli gelişim halinde. Türkiye'deki en iyi üniversiteler arasında 67'ncilikten 23. sıraya geldik. Üniversiteler arasında 44 sıra birden yükseldik. Bu noktada olmamızın bütçe artışında payı çok büyük. ADÜ, üniversiteler arası memnuniyet anketinde Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 15. sırada yer alıyor. Bu ankette tüm üniversiteler puanlanıyor. Üniversitemizin 15. sırada olması bizim için bir gurur ama yetmez. Bizim derdimiz daha yukarılara nasıl çıkarız. Motivasyonumuzu yükseltip daha çok çalışacağız ve daha iyi yerlere gelmek için emek harcayacağız" dedi.

Pandemi sürecinde özellikle örgün öğretimin uzaktan eğitime dönüştüğü zamanı ADÜ olarak çok başarılı yönettiklerini ifade eden Aldemir, “İlk günden itibaren hızla aksiyon alarak planlamalarımızı yapıp hayata geçirdik. Bu konuda Türkiye'nin en iyi üniversiteyiz. Kurduğumuz sistem ile kusursuz bir çalışma takvimi içinde eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Aynı anda 50 ülkeye canlı yayın yapabilecek kapasiteye sahibiz. Üniversitemizin karnesi çok iyi. Bu başarılarımızın da bütçemizin artışında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ADÜ'nün tanıtımının Ankara'da iyi yapıldığını da dile getiren Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, meclis genel kurulunda devam eden bütçe görüşmelerinde Aydın vekillerinin büyük emeği olduğunu dile getirdi. Aldemir, “Başarı öykümüzün ödüllendirilmesinde Aydın milletvekillerimizin desteği ve emeği çok büyük. Ankara'da üniversitemiz adına farkındalık oluşmasını sağlayan vekillerimize ADÜ Rektörlüğü adına teşekkür ediyorum. Bu konuda Vekillerimizin Aydın'a ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne olan aidiyeti çok önemliydi. Vekillerimizin de desteği ve ADÜ'nün başarısı bize artık daha önemli bir noktada hizmet şansı ve misyonu yükledi. Vizyonumuzu ve ufkumuzu daha ileri taşıyarak ülkemize ve Aydın'a hizmet noktasında artık çok daha büyük bir sorumluluğumuz var" diye konuşarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ödeneğin halka dönmesi ve bilimsel noktada değerlendirilmesi için büyük sorumlulukları olduğunu ifade eden Aldemir şu ifadeleri kullandı;

“Bütçenin değerlendirilmesi noktasında öngörü sahibi olmamız lazım. Önem-önceliğe göre hareket edeceğiz. Türkiye'nin en modern hastane binasına sahibiz. Ek binamızı yaşanan pandemi sürecine göre dizayn ederek hizmete sunacağız. Ayrıca Üniversitemiz için master planını daha da geliştireceğiz. Bu plan doğrultusunda yatırım ayaklarını gerçekleştirip, ülkemize ve Aydın'a faydalı projeler üreteceğiz.”