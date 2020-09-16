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ADÜ 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğüne bağlı olan 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, hasta kayıt kabulüne başladı.


Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Öğr. Üyesi Prof. Dr. Okay Başak, Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'ne kayıt yaptırarak aile hekimliği hizmetlerinden faydalanılabileceğini belirterek, “E-nabız üzerinden aile hekimi değiştir seçildikten sonra Efeler ilçesini seçip doktor seçerek veya ADÜ 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezine başvurarak kayıt olabilirsiniz” dedi.


Tıp Fakültesi Aile Hekimliğine bağlı olarak çalışmalarını yürütecek olan 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okay Başak ile birlikte Aile Hekimi Dr. Onur Ünsal ve Aile Hekimi Dr. Oğuzhan Zor hizmet verecek.

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