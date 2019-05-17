ADÜ Aile Hekimliği sigarayı bırakmak isteyenlere destek oluyor

Dr. Okay Başak, sigarayı bırakmak isteyen herkese Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniği'nde profesyonel destek hizmeti verebileceklerini söyledi.

Sigarayı bırakmanın insan sağlığı için yapılabilecek en önemli eylemlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okay Başak, “Sigara bağımlılarının büyük çoğunluğu sigarayı bırakmak ister ya da bırakmayı düşünür. Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz ya da sigarayı bırakamayacağınızı düşünüyorsanız, kaygılanmayın, sigarayı bırakabilirsiniz. Geç olduğunu düşünmeden kendiniz ve çevreniz için bu adımı atmanız herkesin yararına olacaktır. Sigara kullanmayı bırakmak bir davranış değişikliği gerektirir. Bunun için uzman hekimlerimizle sigara bırakma danışmanlığı hizmeti vererek size destek olacağız ve bırakma süreci boyunca sizi yakından izleyeceğiz. Daha önce bizim yardımımızla sigarayı bırakmayı başaran yüzlerce kişi gibi siz de bağımlılığınızdan kurtulup sigarasız hayata ‘merhaba' diyebilirsiniz” diye konuştu.

Prof. Dr. Başak, sigarayı bırakmak isteyenlerin, doğrudan ADÜ Hastanesine başvurarak ya da 171 sigara bırakma hattı aracılığıyla hastanemizden hizmet alabileceklerini sözlerine ekledi.