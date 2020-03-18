ADÜ ailesi hastalıklara karşı korunuyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) bağlı tüm birimlerde, Korona virüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları tüm hızla devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Üniversitenin tüm açık ve kapalı alanlarının dezenfekte edildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ ailesini hastalıklara karşı korumak adına Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdinde yapılan açıklamalar neticesinde Üniversitemiz birimlerinde uygulamada birlikteliği sağlayarak, gerekli tedbirleri almaktayız. Arzumuz bu süreci hızlı ve sorunsuz atlatmak” dedi.

Dezenfektasyon çalışmaları kapsamında tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Binalarımızın her katına dezenfektan dispanserleri takıldı. Bina içleri, amfiler, sınıflar, bilgisayar laboratuvarları, araştırma laboratuvarları, koridorlar, kantinler ve tuvaletler dezenfektasyon maddeleri ile temizlendi. Özellikle sınıflarda, koridorlarda ve diğer iç mekanlarda personelimizin, öğrencimizin ve vatandaşların temas edebileceği yüzeyler detaylı olarak temizlenmektedir” sözleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.