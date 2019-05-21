ADÜ ailesi iftarda buluştu

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın'ın en büyük kamu ailesi olan ADÜ ailesi ile Tralleis Meydanı'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftara Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Sekreter Baki Aslantaş, Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri, Daire Başkanları, Üniversitemiz personeli ve aileleri katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde bir araya gelen ADÜ personeli, iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirdi. ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Necmettin Parlak'ın Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut'un gerçekleştirdiği iftar duasıyla oruçlar açıldı. Orucun açılmasından sonra Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut'un gerçekleştirdiği yemek duasında verilen nimetlere şükredilerek birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın ve bu mutluluğu personeliyle yaşamanın sevinci içinde olduğunu ifade ederek birlik ve beraberliğimizin yoğrulduğu iftar programında ADÜ ailesi ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

Aldemir, “Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakikî, samimi bir şükrün anahtarıdır. İnancımızın ve kültürümüzün en güzel örneklerinin sergilendiği şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu, gönüllerin coştuğu, ruhlarımızın arındığı bu rahmet ayı, insani erdemlerimizi güçlendirmek için elbette hepimize büyük fırsatlar sunmaktadır. Kıymetli Mesai Arkadaşlarım, Biz kocaman bir Aileyiz. Birbirimizin sevincine ve kederine ortağız. Niyetlerimiz bir, hedeflerimiz bir, amaç ve ideallerimiz bir. Bu şuurla göreve geldiğimiz günden bu yana ortaya koyduğumuz değerlerin, değişim dönüşüm ve vizyon çerçeve planımızın önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesinde sizlerin alın terinin, akıl terinin ve gayretinin, yadsınamayacak düzeyde olduğunu biliyorum. Beş bine yakın idari ve akademik personellimizle düşünerek, organize olarak, teknik bilgi ve fikirleri aksiyona dönüştürerek, sansasyonlardan ve çarpıtmalardan uzak kalarak hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Aytekin Kandemir ve Udi Emre Üstgül, Türk Tasavvuf Müziğinden seçkiler sundu. Semazen gösterisiyle devam eden programın sonunda, Rektör Aldemir, personelle tek tek vedalaşarak programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.