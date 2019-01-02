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ADÜ Araştırma Görevlisi Nöroloji Board sınavında birinci oldu

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr.

Mehmet Eskici, Nöroloji Board sınavında birincilik elde etti.


Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Eskici, 54. Ulusal Nöroloji Kongresinde, Türkiye genelinde nöroloji hekimlerinin girdiği Nöroloji Board sınavında birincilik elde etti.


Dr. Eskici, bu başarısıyla Norveç'te düzenlenecek 5. Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi EAN 2019' da ADÜ'yü temsil etme hakkı kazandı.

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