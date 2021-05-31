İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ Araştırma Görevlisi Şahiner'in projesine TÜBİTAK'tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Arş.

Gör. Dr. Hande Sultan Şahiner'in yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


‘Erkek Ratlarda Bisfenol A, F ve S'nin DNA Hasarı, Oksidatif Stres ve Aorta Histopatolojisi Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi' isimli projenin ekibinde Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cavit Kum, Prof. Dr. Selim Sekkin, Prof. Dr. Şadiye Kum, Doç. Dr. Murat Boyacıoğlu ve Öğr. Gör. Özge Bardakçı Yılmaz araştırmacı olarak bulunuyor.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim elemanımızı ve proje ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.