ADÜ Araştırma Görevlisi Yılmaz'ın tezi ikincilik ödülü aldı

Ayşe Yılmaz'ın tezi ikincilik ödülüne layık görüldü.

Ayşe Yılmaz'ın tezi Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen 'En Başarılı Doktora Tezi' yarışmasında, Prof. Dr. Serçin Karataş danışmanlığında yazmış olduğu 'Açık ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenime Devam Etme ve Öğrenimi Bırakma Nedenlerinin İncelenmesi' adlı teziyle ikincilik ödülüne layık görüldü.

Tez çalışması, açık ve uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenimi neden bıraktıkları ve öğrenime neden devam ettiklerini derinlemesine ele almakla beraber; kurumların, açık ve uzaktan eğitim uygulayıcılarının, öğrencilerin sistemde kalmasını sağlamalarına ışık tutacak sonuçlar ve öneriler sunuyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Araştırma görevlisi Dr. Ayşe Yılmaz'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.