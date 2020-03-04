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ADÜ Aşçılık Programı öğrencileri başarılarıyla gururlandırıyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri, 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İnternational İstanbul Culinary Cup 2020 Yarışması’na, başarılarıyla damga vurdular.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri, 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnternational İstanbul Culinary Cup 2020 Yarışması'na, başarılarıyla damga vurdular.


Aşçılar Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen, ulusal ve uluslararası firmalarla birçok aşçıyı aynı çatı altından buluşturan etkinlikte, Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek koordinatörlüğünde yarışan öğrenciler 3 altın, 1 gümüş madalya kazandılar.


Üniversite kategorisinde; Senem İrem Bozkurt kuzu tabağından 1 altın, Ahmet Çakırkaya kuzu tabağından 1 altın, Gülseren Türküncü tatlı tabağından 1 altın, Alaattin Yıldırım balık tabağından 1 gümüş madalya kazandılar.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, madalya alan öğrencilere tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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