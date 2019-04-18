İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

ADÜ Aydın'ın değerlerini ağırlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Sohbetleri’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi, İncirliova Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Beyazıt Cağış’ın katılımlarıyla Merkez Kütüphane Seminer Salonu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Sohbetleri' etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi, İncirliova Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Beyazıt Cağış'ın katılımlarıyla Merkez Kütüphane Seminer Salonu'nda gerçekleşti.


Beyazıt Cağış konuşmasında bilim felsefesi, din felsefesi, marksizm, sosyoloji teorilerinden hareketle gündelik hayatın sosyal olaylarını, insanların günlük hayattaki kaygılarını ve var oluş sancısını tartıştı.


Katılımcıların sorularla konuşmacıya dahil olmasıyla münazaraya dönüşen söyleşide Beyazıt Cağış, “Bu çağ tasavvuf uzmanlarıyla bilim insanlarının buluştuğu çağ olacaktır. Şeklen modern gözükmek, modernleşmek değildir ki biz ülke olarak modernleşemedik. Zihniyet ve insaniyet olarak modernleşebilirsek doğru yoldayız demektir” dedi.


Beyazıt Cağış'ın, Aydın şehrinin medar-ı iftiharlarından olduğunu ve kendisini ADÜ'de ağırlamaktan onur duyduğunu dile getiren Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir adına teşekkür belgesi ve ADÜ hediyelerinden takdim etti ve Kütüphane Sohbetleri etkinliklerinde Aydın ilinin değerlerini personel ve öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.