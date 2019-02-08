ADÜ, Azerbaycan Üniversiteler ile protokol imzaladı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da faaliyet gösteren Odlar Yurdu Üniversitesi (OYÜ) ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi ile ikili iş birliği protokolü imzaladı.

Toplantıya Azerbaycan Milletvekili ve Eğitim Komisyonu Üyesi Sona Aliyeva, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, İzmir Azerbaycan Kültür Evi ve Dayanışma Derneği Başkanı Mülazım Pahsa katıldı.

İmzalanan akademik iş birliği protokollerinin üniversitelere sağlayacağı yararların konuşulduğu toplantıda, iş birliğine dayalı araştırma projeleri ve çalışmalar ele alındı. Protokol, eğitim ve öğretimde yaz okulu ve diploma programları gibi ortak müfredat faaliyetleri, akademik yayın ve bilimsel doküman değişimi, doktora öğrencileri değişimi ve eş zamanlı doktora tezi yazımı konularında iş birliğini kapsıyor.

Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, Türkiye'nin güçlü olduğu tıp alanından teoride ve pratikte yararlanmak istediklerini dile getirerek kendilerinin de konservatuvar ve güzel sanatlar alanlarında akademisyen değişimi, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabileceklerini vurguladı.

Heyet, ADÜ'de 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesinde yapılacak eğitim fuarına da davet etti. Toplantının ardından heyet, ADÜ Tıp Fakültesinde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya gelip bir süre sohbet ederek öğrencilerin sorunlarını dinledi.