ADÜ başkanlığında düzenlenen '16. Uluslararası Yanma Sempozyumu' sona erdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nun Düzenleme Komitesi Başkanlığında gerçekleşen 16. Uluslararası Yanma Sempozyumu' sona erdi.

Sempozyumun kapanışının ardından Germencik Yamantürk MYO Müdürü Doç. Dr. Erdinç Vural ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nergiz Yüksel, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti. Sempozyum Onur Kurulu Üyesi ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek bilimsel çalışmaların her zaman destekçisi olacağını ifade etti.

Doç. Dr. Erdinç Vural, 8-11 Eylül 2022 tarihinde ADÜ Didim Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen 16. Yanma Sempozyumu'na, Erciyes Enerji Derneği, Yakma Enstitüsü ve ADÜ iş birliğinde yaklaşık 150 bildiri ile 12 ülkeden katılım sağlandığını ifade etti. Doç. Dr. Erdinç Vural, “Sempozyumda emeği geçen Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Prof. Dr. Hakan Sedat Soyhan, Prof. Dr. Orhan Akansu ve Prof. Dr. Mustafa İlbaş'a emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Germencik Yamantürk MYO Müdürü Doç. Dr. Erdinç Vural, Sempozyum Onur Kurulu Üyesi ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e sempozyuma verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek onur plaketini sundu.