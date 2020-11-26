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ADÜ Biyofizik Ana Bilim Dalı'nın 3. projesi de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı’ndaki YÖK 100/2000 Nörofizyoloji programında doktora öğrencisi olan Simge Ünay’ın yürütücü olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı'ndaki YÖK 100/2000 Nörofizyoloji programında doktora öğrencisi olan Simge Ünay'ın yürütücü olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.


Doktora tez danışmanı Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin'in, danışman olarak katkı sağladığı ‘Sisplatin ile İndüklenmiş İn Vitro Periferik Nöropatide Kuersetin ve Düşük Seviyeli Lazer Tedavisinin Etkilerinin İncelenmesi' isimli TÜBİTAK-1002 projesi 45 bin lira bütçe ile desteklenecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

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