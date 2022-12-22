ADÜ Bölgesel Voleybol Turnuvası'nda ödülleri topladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Üniversiteler Arası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları ödül töreni Binali Yıldırım Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan müsabakaların ödül törenine; ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Dereceli, Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkan V. Faruk Uludağlı ve Federasyon temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

ADÜ Binali Yıldırım Spor Salonu ve GSB Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda; Kadın A Grubunda ADÜ birinci olurken, müsabakaların ikincisi Dokuz Eylül Üniversitesi, üçüncüsü ise İzmir Ekonomi Üniversitesi oldu.

Kadın B Grubunda gerçekleşen müsabakaların birincisi Yaşar Üniversitesi olurken, ikincisi Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi, üçüncüsü ise İzmir Demokrasi Üniversitesi oldu.

Erkek A ve B Grubunda gerçekleşen müsabakalarda ise ADÜ birinci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ikinci ve Pamukkale Üniversitesi üçüncü oldu.

Binali Yıldırım Spor Salonu'nda gerçekleşen kupa töreninde; müsabakalarda birinci olanlara ödüllerini ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Federasyon temsilcisi Erkan Günay verirken, ikinci olanlara ödüllerini Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Dereceli ve SKS Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, üçüncü olanlara ise ödüllerini Voleybol Aydın İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu ve SKS Spor Şube Müdürü Orhan Çınar verdi.