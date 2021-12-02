ADÜ Çine MYO'da Albay Mehmet Şefik Aker Derslikleri eğitime başladı

Yeni binaya ADÜ Senatosunun 30 Kasım 2021 tarihinde aldığı karar uyarınca 'Albay Mehmet Şefik Aker Derslikleri' adı verildi. 3 katlı olarak inşa edilen bina, 1 adet 120 kişilik, 8 adet 60 kişilik, 1 adet 20 kişilik, 1 adet 10 kişilik toplam 11 derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet gıda kontrol laboratuvarı, toplantı ve dinlenme salonlarından oluşuyor. Ayrıca bütün derslikler bilgisayar ve projeksiyon cihazları ile donatılarak öğrenci kapsamlı eğitim alması amaçlandı.

Albay Mehmet Şefik Aker kimdir?

Albay Mehmet Şefik Aker, Çine ve çevresindeki Kuvayı Milliye harekatının oluşmasında ve harekete geçmesinde öncülük etmiştir. Aker, bölgenin korkusuz Efeleriyle ortak kararlar alarak Kurtuluş Savaşı'nın bölgesel anlamda seyrini değiştirecek askeri saldırılara imza atmıştır. İstiklal Madalyası sahibi olan Aker 1931'de emekli olmuş 6 Şubat 1964 tarihinde vefat etmiştir.