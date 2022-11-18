ADÜ Çocuk Acil yeni binaya taşındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Acil Servis yeni ek binada hizmet vermeye başladı.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin ana binasında hizmet veren Çocuk Acil Servis yeni ek binadaki alanına taşınarak hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Ana binamızda hizmet veren Çocuk Acil Servis yeni ek binadaki alanına taşındı ve yeni yerinde fiziki alanı ve hasta kapasitesi yaklaşık 5 kat arttı. Yeni nesil hastane binamızda nitelikli sağlık hizmeti sunan Çocuk Acil Servis; kağıt israfına son vermek amacıyla başlatılan 'Kağıtsız hastane' projesi çerçevesinde ilk 'Dijital/Kağıtsız Çocuk Acil Servis' olma özelliğine sahiptir" ifadelerine yer verildi.