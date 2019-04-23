ADÜ çocuk şenliğinde halkla kucaklaşacak

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 6 okulun katılımıyla düzenlenecek olan “Çocuk Şenliği” etkinlikleri toplantısı gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başkanlığında düzenlenen toplantıda milli birlik özelliğimizi öne çıkaran bayramlar ve yas günlerinde kamu kurumlarının iş birliğine vurgu yapıldı. Milli mücadelenin 100. yılı olması sebebiyle bu sene yapılacak olan etkinliklerin önemine işaret eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Üniversitemizin ev sahipliği yapacağı etkinliklerde tarihimizde ilk kez 58 kişilik senato üyelerini, ilkokul öğrencileri temsil edecek ve sonrasında Tralleis Meydanı'nda çocuklarımız yeteneklerini sergileyecek. Gerçek bir şenlik havasında geçmesini planladığımız bu etkinliğin geleneksel hale gelmesi için Üniversitemiz ve tüm birimlerimiz emrinizdedir” dedi.

“ADÜ Şehirde” sloganını önemsediklerini belirten Rektör Aldemir, “Bizim sorumluluğumuz topluma yön vermek olmalıdır. Sürekli bilgi paylaşımı içerisinde, tam uyumluluk esasıyla çalışacağız. Birlikteliğimiz bir çarpan etkisi oluşturacak ve Üniversitemizin şehirle entegrasyonunu sağlayacak. Bu tür milli bayramlar ve sosyal etkinlikler bu amaç etrafında iş birliği içinde çalıştığımızı gösterir. Samimi olmak, Aydın halkıyla bütünleşmek için başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurumlarımızdan destek istiyoruz. Eğitim Fakültemizi ve ilgili tüm birimlerimizi eş güdümlü hale getirerek birlikte projeler üreteceğiz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler, 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek. Etkinliklerde 7 farklı kurumdan belirlenecek 12'şer öğrenci senato temsilcisi olmak üzere gösteri grupları, sorumlu öğretmenler ve öğrenci velileri ADÜ'de ağırlanacak.