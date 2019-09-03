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ADÜ Çoksesli Korosu, Makedonya'da Türkiye'yi temsil etti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çoksesli Korosu, Makedonya’da düzenlenen Ohrid Koro Festivali 2019’a Türkiye’yi temsil etti.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çoksesli Korosu, Makedonya'da düzenlenen Ohrid Koro Festivali 2019'a Türkiye'yi temsil etti.


ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şef Evin Erden Topoğlu yönetimindeki Adnan Menderes Üniversitesi Çoksesli Korosu, 22-26 Ağustos 2019 tarihlerinde Makedonya'da gerçekleştirilen Ohrid Koro Festivali 2019'a katıldı.


Türkiye ve Aydın'ı festivalin yanı sıra yarışmada da temsil eden koro, yarışma sonucunda üçüncülük ödülü ve “Tomislav Zografski Eseri Yorumlama Özel Ödülü” olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

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