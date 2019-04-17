ADÜ, daha hijyenik ve temiz ortamlar için ‘hijyen ekibi' kurdu

Özellikle sağlık bulmak için hastaneye gelenlerin temiz ve hijyenin en üst seviyede tutulduğu ortamlarda bulunması gerektiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hijyen denetim ekibinin de kimliklerinin gizli tutulduğunu belirtti.

Normal şartlarda sağlık hizmeti sunulan ortamların havalandırma sisteminin bile, içerdeki virüsü dışarıya dışardan da içeriye virüs almayacak şekilde özel olması gerektiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, özellikle hastane ve çevresinin daha hijyen olması gerektiğini söyledi. Hastane, hastane ve eklentilerinde bulunan kafeterya, kantin, lokanta ve diğer işletmelerle bünyelerinde bulunan tüm toplu ve ortak kullanım alanlarının bundan sonra daha sıkı denetleneceğini belirten Rektör Aldemir, “Temizlik konusunda çok titiz kişilerden oluşan 30 kişiye gizli görev verdik. Bu kişilerin isimleri de gizli tutuluyor. Bu ekibimiz bundan sonra sürekli denetimlerde bulunacak” dedi.

Bu ekibin adına ‘Sosyal duyarlılık ekibi' de denilebileceğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, herkesin görevini en iyi şekilde yapması için uğraş vereceklerini kaydetti.