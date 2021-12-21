ADÜ Davutlar MYO heyeti, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Turan ile görüştü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ziyaret etti.

Gönüllülük Dersi kapsamında gerçekleşen ziyarette, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Davutlar MYO Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, ders sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Ayşe Arslan ve projede yer alan öğrenciler bulundu. Ziyarette, Kuşadası Çallı Yapı sahibi hayırsever Ertan Çallı sponsorluğunda alınan beyaz eşyalar ihtiyaç sahibi çocuk bakım evine verilmek üzere kuruma teslim edildi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Turan ve Proje Birim Sorumlusu Ercan Gündoğdu ile dayanışma ve destek konuları üzerine görüşme yapıldı. ADÜ ve kurum arasında iş birliği gerçekleşmesinin planlandığı ziyaret, karşılıklı teşekkür sonrası sona erdi.