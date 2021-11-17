ADÜ Davutlar MYO ilçe protokolünü ağırladı

Ziyarete Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Cihan Seymen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Müftüsü Hüseyin Taner ve İlçe Nüfus Müdürü İbrahim San ve hayırsever bir şirket sahibi Sadettin Türkmen katıldı.

Hayırsever Sadettin Türkmen, öğrencilere haftalık öğle yemeği ikramında bulunurken; Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan Türkmen'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette okulda gördüğü eğitim ortamının ve düzenin öğrencilerin gelişimlerine büyük katkı sunacağını ifade eden Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, öğrencilere çok güzel bir okulda eğitim gördüklerini belirterek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Protokol ve öğrencilerin birlikte yediği öğle yemeğinin ardından ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.