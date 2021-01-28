ADÜ Devlet Konservatuarı ödüle doymuyor

sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür, Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması İstanbul 2020 etkinliğindeki viyolonsel performansıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, " Lise 1. sınıf öğrencimiz Dilay Ra Oygür ve Öğretmeni Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ü başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. Eğitim- öğretim ve sanatsal etkinlik faaliyetleri bağlamında önemli başarılara imza atan Konservatuvarımız, ortaokul, lise, lisans ve yüksek lisans birimleriyle öncü rol üstlenmeye ve Üniversitemizi başarıyla temsil etmeye devam edecek." dedi.