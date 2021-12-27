ADÜ Devlet Konservatuarı Öğrencisi Oygür birincilik ödülünü aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Viyolonsel Sanat Dalı Öğrencisi Dilay Ra Oygür, NY Golden Classical Music Awards Ödül Töreninde Adnan Saygun Partita eserini Carnegie Hall'da çalarak birincilik ödülünü aldı.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, “Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencimiz Dilay Ra Oygür'ü, öğrencimizin ailesini, Öğretmeni Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ü ve bu önemli başarıya katkı veren tüm eğitimcilerimizi yürekten kutluyorum. Konservatuvarımıza büyük bir gurur yaşattılar. Devlet Konservatuvarımız, her türlü kaynağı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, müziğin icrası ve kuramsal temelleri konusunda donanımlı, sorgulayıcı, topluma ve etik değerlere saygılı sanatçı ve bilim insanları yetiştirmek hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de, "Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ün 2. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür'ü ve öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.