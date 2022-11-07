ADÜ Devlet Konservatuvarı Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı, Akademik Genel Kurul Toplantısı'nda hem aldığı ödüllerle ADÜ'ye büyük gurur yaşatan öğrencileri ve öğretim elemanlarını kutladı hem de yeni akademik yılda yeni hedeflerini anlattı.

Yeni döneme büyük bir motivasyonla başladıklarını ifade eden Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, önceki akademik yılın büyük ödüllerle sona erdiğini belirterek, “Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Irmak Elif Koçak, Bosna Hersek'te online olarak gerçekleştirilen Uluslararası IMKA Müzik Yarışması'nda Piyano Dalı'nda kendi yaş kategorisinde Birinci oldu. Müzik ve Sahne Sanatları Lise 2. Sınıf öğrencimiz Nil Güngör ise, İngiltere'de online olarak gerçekleştirilen Uluslararası Medici Müzik Yarışması'nda Piyano Dalı'nda Mansiyon Ödülü alırken; Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür, ABD'de 2022 yılında düzenlenen Golden Classical Music Awards International Yarışmasında Viyolonsel (Çello) enstrümanında kendi yaş kategorisinde (15 yaş) Birincilik Ödülüne layık görülüp, yarışma ödülü olarak dünyanın en prestijli konser salonlarından birisi olarak kabul edilen, New York Carnegie Hall'a ödül töreni ve konser vermek üzere davet edildi. Lise 1 Öğrencimiz, Doğa Karahan, London Classical Music Competition Yarışmasında Viyolonsel (Çello) enstrümanında kendi yaş kategorisinde (16 yaş) Dördüncülük ödülüne layık görülmüştür. 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Geleneksel Türk Müziği Bölümünün Bağlama 2. Sınıf Öğrencileri Emirhan Arslan ve Erdem Dürğel ise, TRT İzmir Radyosu Gençlik Korosu Bağlama Sanatçısı sınavlarını kazanarak üniversitemize büyük bir gurur yaşatmışlardır. Öğrencilerimizi ve onların eğitip bu aşamaya getiren öğretim elemanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yeni başarılarla Konservatuvarımızı hep daha ileriye taşıyacağız” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, başarıda pay sahibi olan başta öğrenciler olmak üzere, ailelerini ve öğretim elemanlarını tebrik ederek, ADÜ öğrencisi Elif, Nil , Dilay, Doğa ve Emirhan'ı, Elif ve Nil'in öğretmeni Öğr. Gör. Elif Yazgan'ı, Dilay ve Doğa'nın öğretmeni Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ü, Emirhan ve Erdem'in öğretmeni Öğr. Gör. Osman Fethi Ark'ı ve emek veren tüm Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarını kutladı.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, toplantı sonunda, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in destekleriyle ses getirmekte ve köklü Konservatuvarlar arasındaki yerini hızla almaktadır. Üniversitemiz gibi konservatuvarımız da yükselişini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

ADÜ Rektörü Prof Dr. Osman Selçuk Aldemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun ve öğretim elemanları katıldı.