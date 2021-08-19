ADÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Özel Yetenek Sınavları başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü'nün 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı öğrencilerini belirlemek için düzenlediği özel yetenek sınavlarının 1. aşaması başladı.

Yoğun bir aday başvurusunun olduğunu ve 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar sonucunda belirlenen 30 öğrencinin kayıt hakkı kazanacağını belirten Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, Geleneksel Türk Müziği Bölümü'nün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretime başladığını söyledi. Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, “Bölümümüz; ulusal kültürümüzün yapı taşlarından olan Geleneksel Türk Müziğimizin nazari ve performans birikimine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edebilecek seviyede sanatçı, eğitimci ve araştırmacı adayları yetiştirebilme hedefinde. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı öğrencilerimizi belirlemek için 17-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 aşamalı olarak gerçekleştireceğimiz sınavlarımızda adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.