İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden dönem sonu konseri

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonu konseriyle Kuşadalı sanatseverlerle buluştu.


2016-2017 eğitim- öğretim yılında Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle eğitim yaşamına başlayan ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin canlı performans sergilediği konser Kuşadalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.


Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen konsere öğrenci velileri ve sanatseverlerin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Abdullah Tanrıverdi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman katıldı. Konserde ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin piyano, keman ve çello eşliğinde seslendirdikleri eserler konsere katılan sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.