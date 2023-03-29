ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi performansı ile ödül aldı

Sınıf Öğrencisi Dilay Ra Oygür, 'NY Golden Classical Music Awards Ödül Töreni'nde, viyolonsel performansıyla birincilik ödülünü kazandı.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, başarısından dolayı öğrenci Dilay Ra Oygür'ü, Öğretmeni Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ü ve emeği geçen tüm öğretmenleri kutlayarak Konservatuvarın ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü birimleriyle kendi kategorisinde ses getirmeye devam edeceğini belirtti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Emeği geçen tüm eğitimcileri tebrik ediyor, öğrencimiz Dilay Ra Oygür'ün başarılarının devamını diliyorum" dedi.