ADÜ Devlet Konservatuvarı tanıtım günleri başladı

İlk tanıtım etkinliğini, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun ve Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Dr. Birol Aydın, Ayvalık Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin işbirliği ile gerçekleştirdi. Etkinliğin ilk oturumunda, Devlet Konservatuvarının genel tanıtımını yapan Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun ve Dr. Birol Aydın, lisans ve yüksek lisans ders içerikleri ve gerçekleştirilecek olan yetenek sınavları hakkında bilgi verdi. İkinci oturumda, katılımcıların sorularının cevaplanması ile etkinlik sona erdi.

Etkinliğe katılımın yüksek olduğunu belirten Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, önümüzdeki günlerde tanıtım faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.