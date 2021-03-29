ADÜ Devlet Konservatuvarına Macaristan'da üçüncülük ödülü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri ve öğrencisi Oygur'un gerçekleştirdiği konçerto kaydı Macaristan'da gerçekleştirilen yarışmasında kendi kategorisinde 3'üncülük ödülüne layık görüldü.

ADÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Özgür Elgün'ün, lise 1. Sınıf viyolonsel öğrencisi Dilay Ra Oygur ve Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı Öğr. Elm. Aleksandr Mekaev ile gerçekleştirdikleri Haydn C Majör konçerto kaydı ile Uluslararası Genç Yetenekler Yaylı Çalgılar yarışmasında kendi kategorisinde 3'üncülük ödülüne layık görüldü.

Alınan derecenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Devlet konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, “Sevgili öğrencimiz Dilay'ı ve değerli Öğretim Elemanlarımız Özgür Elgün ve Aleksandr Mekaev'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Konservatuvarımız, Üniversitemizin yüz akı olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.