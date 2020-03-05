ADÜ Didim MYO Aşçılık Bölümü öğrencileri 4 madalya ile döndü

ADÜ'lü öğrenciler yarışmadan 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnternational İstanbul Culinary Cup 2020 Yarışmasında ADÜ Didim MYO Aşçılık Programı öğrencileri, elde ettikleri başarılarla okullarını gururlandırdılar. Aşçılar Derneği tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen, ulusal ve uluslararası firmalarla aşçıları aynı çatı altından buluşturan etkinlikte, ADÜ Didim MYO Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek koordinatörlüğünde yarışan öğrenciler 3 altın, 1 gümüş olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.

Üniversite kategorisinde; Senem İrem Bozkurt kuzu tabağından 1 altın, Ahmet Çakırkaya kuzu tabağından 1 altın, Gülseren Türküncü tatlı tabağından 1 altın, Alaattin Yıldırım balık tabağından 1 gümüş madalya kazandı.