ADÜ Didim MYO, uygulama mutfağına kavuştu

Uygulama mutfağı hakkında bilgi veren Aşçılık Programı Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş, ''Öğrencilerimiz için uygulamalı mutfak atölyesi kazandırılması noktasında üniversitemizin destekleriyle 'Coğrafi İşaretli Aydın Kestanesinde Unlu Mamulleri Arge Mutfak Kurulumu' projesi hazırladık. Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in katkıları ve Okul Müdürümüz Öğr. Gör. Evrim Kamacı'nın destekleri sayesinde mutfak atölyemizi hayata geçirdik. Öğrencilerimize temel mutfak eğitiminin yanı sıra Türk mutfağının dışında uluslararası mutfak eğitimlerini uygulamalı veriyoruz” dedi.

Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı ise okulun ihtiyacı olan bir çalışmayı hazırlanan proje kapsamında çözdüklerini ifade ederek, “Projeyle ilgili çalışmalar Şubat ayında başladı. Biz mutfağın kurulacağı alanı belirledik. Altyapı işlemleri için sıva, fayans ve diğer onarım işlerini sponsor desteğiyle gerçekleştirdik. Bu anlamda iş insanı Sinan Akbalaban'a teşekkür ediyorum. Altyapı çalışması tamamlandıktan sonra projenin onayını alınmasının ardından mutfak kurulumu yapıldı. Öğrencilerimiz artık birçok dersi uygulamalı olarak alacak. Nitelikli ve alanında uzman şefler yetiştirmek noktasında güzel bir atölyeyi okulumuza kazandırdık. Bu anlamda bizlerin her zaman yanında olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile yönetimimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.