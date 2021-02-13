ADÜ Doktora öğrencilerine TÜBİTAK 2211-C desteği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) doktora öğrencileri TÜBİTAK'tan burs almaya hak kazandı.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü YÖK 100/2000 doktora bursiyeri öğrencileri Sinem Evli ve Baha Öndeş, Prof. Dr. Deniz Aktaş Uygun'un danışmanlığındaki doktora tez konuları ile başvurdukları TÜBİTAK 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı kapsamında 24 ay süre ile burs almaya hak kazandı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.