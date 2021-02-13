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ADÜ Doktora öğrencilerine TÜBİTAK 2211-C desteği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) doktora öğrencileri TÜBİTAK’tan burs almaya hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) doktora öğrencileri TÜBİTAK'tan burs almaya hak kazandı.



ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü YÖK 100/2000 doktora bursiyeri öğrencileri Sinem Evli ve Baha Öndeş, Prof. Dr. Deniz Aktaş Uygun'un danışmanlığındaki doktora tez konuları ile başvurdukları TÜBİTAK 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı kapsamında 24 ay süre ile burs almaya hak kazandı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.

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