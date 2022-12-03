ADÜ Doktora Öğrencisi Vardin'in projesi desteklenmeye hak kazandı

Gör. Aslı Yıldırım Vardin'in yürütücüsü olduğu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Arş. Gör. Vardin'in ‘Farklı Proses Uygulamaları ve Formülasyonlarda Yapılan Glutensiz Bisküvilerde Maillard Reaksiyon Ürünleri Oluşumu Üzerine Araştırmalar' isimli projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-ARDEB 1002-A Hızlı Destek Programı çerçevesinde destekleniyor. Projede Doktora Tez Danışmanı olarak; Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Demet Karaman ve doktora 2. Eş Danışmanı Çine MYO Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Göncü yer alıyor.

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Demet Karaman, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Arş. Gör. Aslı Yıldırım Vardin'in tez çalışmasının, yürütücü olarak görev aldığı proje çerçevesinde destekleneceğini; proje çerçevesinde Aydın'da yetiştirilen kestanelerden üretilecek olan, ülkemizde ve dünyada önemli bir tüketim potansiyeline sahip bisküvinin kestane unu kullanılarak glutensiz olarak üretimine bağlı olarak gıda güvenliği açısından önem arz eden ısıl işlem kontaminantlarının oluşumunun araştırılacağını söyledi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğrekçi de proje ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise proje ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.