ADÜ dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer aldı

Türkiye'den 82 üniversitenin yer aldığı sıralamada, ADÜ bin 934'üncü sıradan listeye girdi.

Makale, atıf, bilimsel doküman puanı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısı içindeki yüzdesi göz önüne alınarak devlet ve vakıf üniversitelerinin sıralandığı listede, 148.19 puana ulaşan ADÜ, 2 bin 500 üniversitenin arasında, bin 934'üncü sırada yer aldı.

Türkiye; Çin, ABD, Japonya, Hindistan ve İngiltere'nin ardından 2 bin 500 üniversite içinde, en fazla üniversitesi bulunan altıncı ülke olurken, Türkiye'nin bu derece ile geride bıraktığı ülkeler arasında Fransa, Almanya, İtayla, Güney Kore, Brezilya, İspanya, Kanada ve Polonya gibi ülkeler bulunuyor.