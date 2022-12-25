ADÜ, düzenlediği panel ile ahiliğin önemine dikkat çekti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 'ahilik' konulu panel çevrimiçi olarak gerçekleşti. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Turgay Eray moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun panelist olarak yer aldı. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan panelde, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar ahiliğin amacının toplumda, güzel-iyi iş ahlakını, kardeşliği yaygınlaştırmak toplumu ilerletip geliştirmek olduğunu belirterek, Anadolu'da yaklaşık bin yıllık bir örgütlenme ve bilinçlendirme yöntemi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özsunar, “Günümüz iş veya çalışma hayatında en çok ihtiyaç duyulan kavram, toplumsal karakterimiz ile uyum halindeki doğru çalışma ahlakıdır. Samimi ahiliğin temelinde de insan sevgisi yatar. Hemşirelik, doktorluk gibi insana hizmet eden meslekler insan ve meslek sevgisi olmadan gerçekleştirilemez. Halkımızın vergileri ile kurulmuş okullarda, üniversitelerde okumak büyük bir şans ve ayrıcalıktır. Bu nedenle bu şansın kıymetinin farkında olmalı, ailemize, hocalarımıza, halkımıza ve devletimize minnettar olmalıyız. Özetle; sağlık hizmeti veren kişi ahi olmalıdır. Anadolu, güzel ve iyi ahlakın bin yıllardır farkındadır. Ahilik, güzel Anadolu ahlakı, eski bir çınar gibi yeniden sulanarak canlandırılmalı ve topluma hatırlatılmalıdır” dedi.

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun beş bin yıllık hareket kabiliyeti ile görmezlikten gelinemeyen bir yaşam tarzı geliştiren Türkler'in, göçün bütün meselelerinin üstesinden gelebildikleri gibi kendine has kültürlerini de güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar aktardıklarını ifade ederek, ahiliğin bunlardan sadece bir tanesi olduğunu vurguladı. Esnaf dayanışma teşekkülü olarak Ahi Evran tarafından tesis edilen teşekkülün Türklüğün İslamiyet ile yoğrulduğu Horasan'a kadar uzandığına değinen Prof. Dr. Turan Akkoyun, Hoca Ahmet Yesevi ve Hocası Arslan Bab isimlerinin altının çizerek bu kişilerin etik değerleri ilmik ilmik örüp beşeriyete takdim ettiklerini ifade etti.

Selçuklu idaresinde iken kentlerdeki değişime paralel olarak toplumsal yapının da değişime uğradığını söyleyen Prof. Dr. Akkoyun, kentlerdeki gayrimüslim tacirlerle rekabet edebilmek düşüncesiyle Hacı Bektaş Veli'nin tavsiyeleriyle Ahi Teşkilatı'nın tesis edildiğini belirtti. Akkoyun, “Yeni bir yurt tutmak üzere gelen Türkmenlerin esnaf ve sanatkarları arasında oluşan ve gelişen, işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma ile Ahilik, gönülleri cezbetmiştir. Anadolu'nun önde gelen güçleri arasına girmiş, gelişimini sürdürmüş, asayiş bozulduğunda ise kendi otoritesini oluşturmakta tereddüt göstermemiştir" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda ahiliğin şartlarına, ahilik kültüründe kadının yerine, nesilden nesile aktarılan toplumsal değerlere işaret ederek ahilik anlayışının toplumsal huzura katkısından söz eden Prof. Dr. Turan Akkoyun, ahiliğin toplumsal sorumluluk, hizmette mükemmellik, dürüstlük, doğruluk ve müşterek yaşamı organize eden Türk-İslam Medeniyetinin gür pınarlarından birisi olarak kültürel havzamızda yer aldığını söyledi.

Panelin sonunda Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ahiliğin mühim bir kültür birikimine dayanmasına karşın yeterince tanıtılamayıp bilgi aktarımının sağlanamadığını belirterek teşekkür etti.